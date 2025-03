À l’occasion du tricentenaire de la naissance de Pasquale Paoli, la compagnie TeatrEuropa présente vendredi 4 avril à Porto-Vecchio le spectacle « Aspittendu à Pasquale Paoli », mis en scène par Orlando Forioso. Une pièce théâtrale originale, inspirée par les écrits historiques et les correspondances de Paoli, explorant l’homme derrière le mythe du « Babbu di a Patria ».





Présentée à la Salle Rouge de Porto-Vecchio, cette création théâtrale s’inscrit dans les célébrations du tricentenaire de Pasquale Paoli, né le 6 avril 1725 à Morosaglia. Sur scène, la troupe TeatrEuropa propose un voyage temporel inédit, plongeant le spectateur au cœur du siècle des Lumières et des combats politiques de la Corse du XVIIIᵉ siècle. Écrite par Orlando Forioso, en collaboration avec Anne-Laure Cristofari, la pièce mêle théâtre, musique et images pour explorer la vie et les contradictions du héros corse, loin des clichés historiques. Ce spectacle évoque l’attente : celle d’un peuple en quête de liberté, d’ennemis guettant l’homme d’État, et d’admirateurs fascinés comme l’Écossais James Boswell ou le jeune Napoléon Bonaparte. Sur scène, une dizaine de comédiens et musiciens corses, dont Nicolas Torracinta et Jean Castelli, portent cette fresque historique riche et dynamique, soutenue par la Collectivité de Corse.