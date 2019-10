Porto Vecchio : Una dégustation des produits corses organisée par l'EPE Corse du Sud

Le mardi 29 octobre à partir de 16 h jusqu'à 18 h, l' Ecole des Parents et des Educateurs Corse du sud organise une dégustation de produits

corses à l'hôtel Le Goéland in Portivechju.Un plateau sucré composé de fruits,gâteaux et café ou un plateau salé: charcuterie,fromage et vin pour 10 €. Le président de l'association, le psychiatre et psychanalyste, Charles MARCELLESI, présentera les activités et les objectifs de l' E.P.E.



Seront disponibles sur place: la revue de l'Ecole des Parents, flyers

et documents d'information pour les familles et les ados sur le harcèlement à l'école, la gestion des écrans, troubles DYS ...