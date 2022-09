Portivechju : le programme de la semaine à la médiathèque l'Animu

Mardi 4 octobre à 18h à l'Animu :

Jeudi 6 octobre à 18h à l'Animu :

Samedi 8 octobre à 10h à l'Animu :

L'Action culturelle de la Ville de Portivechju est heureuse de vous convier à trois moments marquants prévus la semaine prochaine :La Ville de Portivechju poursuit sa collaboration avec le FRAC Corsica et vous propose une exposition autour de deux artistes singuliers Bruno Peinado et Jean-Philippe Volonter.en présence du directeur du FRAC Corsica Fabien Danesi et de l'artiste Jean-Philippe Volonter.La Ville de Portivechju, la Communauté de Communes Sud Corse et la Maison de l'Architecture de la Corse accueillent l'ENSA Nantes. Après une semaine de résidence en mars à Portivechju, les étudiants en architecture reviennent pour nous présenter leurs projets pour notre ville.autour de l'impact du réchauffement climatique en Corse. Les 4 intervenants présents nous livreront leur analyse mais aussi leurs solutions et raisons de ne pas désespérer face à un phénomène qui peut vite apparaitre comme mortifère !Avec :Jean José Filippi, ingénieur - Plateforme Stella MareJean Michel Neri, auteur et consultant dans le domaine de la préservation du patrimoine arboré et des oliveraies anciennesJean Louis Pieraggi, auteur et agent de l'Office de l'Environnement de la CorseLaurence Simi Picciocchi, auteure et spécialiste de la flore corse