Portivechju à Corri Corri : Un City pour bien terminer l'année

Le samedi 30 décembre il sera temps de boucler l’année 2023 baskets au pied avec le City Trail Portivechju à Corri Corri, organisé par la Ville avec le soutien de l'ASPV Athlétisme. Les plus jeunes seront les premiers, dès 17 heures, à arpenter les rues du centre ville pour des courses qui leur seront réservées. A 19 heures les coureurs et les marcheurs pourront à leur tour se dégourdir les jambes, respectivement, 8 et 4 kilomètres.Le montant des engagements est de 20 euros pour la course et de 10 euros pour la marche. Les courses pour les plus jeunes des baby’s jusqu’aux minimes sont gratuites.Pour rappel voici les catégories pour les courses des jeunes :• Baby Athlé : 2018 et après• Eveil Athlétique : 2015 à 2017• Poussines et poussins : 2013 et 2014• Benjamines et benjamins : 2011 et 2012• Minimes filles et garçons : 2009 et 2010