Portivechju : Une collecte solidaire de jouets

Le mercredi 7 décembre la commune de Portivechju et le Centre Communal d'Action Social, en lien avec les antennes locales du Secours Catholique et les Restos du cœur, organisent une grande collecte de jouets qui permettront à des familles de fêter Noël. Cette collecte de

jouets se déroulera sur l'ensemble de la journée de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 19 heures dans la salle polyvalente (ancienne caserne des pompiers) située au quartier de la Marine. il sera, donc, possible d'emmener des peluches, poupées, jeux de société, jeux de

construction ou autres lors de cette journée. Il est demandé à ce que ces jeux et jouets soient en bon état.



Ces dons seront, ensuite, redistribués le dimanche 11 décembre, toujours au niveau de la salle polyvalente, de 10 heures à 19 heures, à des familles mais aussi à diverses associations locales qui auront en charge de les répartir auprès de leurs bénéficiaires. Le mercredi 7 décembre rendez-vous à la salle polyvalente de la Marine pour cette belle et grande journée solidaire.