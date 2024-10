Le Rugby sera particulièrement sous les feux de la rampe ce dimanche au stade Claude Papi avec à 14h30 la rencontre comptant pour le championnat de R1 entre Portivechju Rugby et Fos-Sur-Mer. Défaits en Balagne, lors du derby face au CRAB, les joueurs de la Cité du Sel voudront retrouver le goût de la victoire. A noter qu’à partir de 11 heures aura lieu un tournoi féminin entrant dans le cadre du mois Octobre Rose. Une fois de plus l'ovalie se mettra au service d'une grande cause nationale.