Porticcio : Le club d'astronomie d'Ajaccio met en scène le spectacle musical "Le chœur dans les étoiles"

Le Club d'Astronomie d'Ajaccio invite le public au centre culturel de Porticcio le samedi 21 octobre à 21h pour un spectacle inédit



Le Club d'astronomie d'Ajaccio célèbre bientôt les 20 ans de son spectaculaire "Chœur dans les Etoiles". Cet événement unique ne consiste pas en un cours d'astronomie, mais plutôt en un captivant voyage musical à travers les mystères de l'Univers.

Le volet astronomique présente une projection commentée des plus belles images capturées par les télescopes spatiaux Hubble et James Webb. Quant à la partie musicale, elle est assurée par l'ensemble vocal "La Croche Chœur", sous la direction de Jean-Louis Blaineau, ténor du chœur de Sartene, chef du chœur de Corse, et de l'ensemble vocal "Passione". La talentueuse pianiste Isabelle Chassin accompagne cette performance.

Le concept est simple : les spectateurs deviennent des voyageurs cosmiques, explorant l'Univers depuis sa naissance, avant de revenir en Corse après avoir visité les merveilles célestes telles que les nébuleuses, galaxies et notre propre système solaire.

Ce spectacle est offert par la Communauté de Communes de la Pieve de l'Ornano et du Taravo, présidée par Mme Valérie Bozzi. La représentation aura lieu à l'auditorium (ou amphithéâtre) du Centre Administratif et Culturel de Porticcio le samedi 21 octobre à 21h. L'entrée est libre et gratuite, offrant ainsi à tous une opportunité unique de plonger dans les étoiles.