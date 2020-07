Port du masque. L'U2P : " il faut éviter un nouveau confinement qui serait funeste pour les entreprises"

Le communiqué :Alors que les dernières informations font craindre une recrudescence de l’épidémie de coronavirus, l’U2P salue la décision gouvernementale imposant le port du masque dans les lieux fermés recevant du public, décision qui s’applique à un grand nombre d’artisans, de commerçants de proximité et de professionnels libéraux.En dépit des contraintes matérielles et financières que cette exigence engendre, c’est là la meilleure façon de réduire les risques de contamination et du même coup de repousser une mesure qui serait beaucoup plus radicale, celle d’un nouveau confinement.En effet, alors qu’une majorité d’entreprises sont frappées de plein fouet par les effets économiques de la crise sanitaire et s’interrogent quant à leur survie au cours des prochains mois, une nouvelle phase de confinement, inévitablement assortie d’importantes baisses d’activité, plongerait définitivement le tissu des TPE et des PME dans des difficultés insurmontables.L’U2P appelle les chefs d’entreprise, les salariés et surtout le public qui perçoit mal parfois les obligations en vigueur, à respecter le port du masque de façon à protéger la santé de chacun et à empêcher l’épidémie de se développer à nouveau et l’économie de sombrer davantage.Une plateforme de commande en ligne d’équipements de protection sanitaire est proposée par l’U2P à l’ensemble des chefs d’entreprise de proximité, à des tarifs très compétitifs : https://www.proxiprotection.fr/ . En outre, les CARSAT peuvent prendre en charge une partie des investissements de protection sanitaire consentis par les entreprises. Renseignements sur https://www.ameli.fr/entreprise