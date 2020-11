Plan Salvezza, les précisions de l'association de consommation Indecosa CGT de la Haute Corse

Dans un communiqué (voir ci-joint) L’Indecosa CGT de Haute-Corse regrette certains oubliés du plan Salvezza de la Collectivité de Corse.



«Aux 400 millions d’aides de l’Etat, la CdC en ajoute 100 pour soutenir l’économie. Il aurait été souhaitable d’instaurer un dialogue avec tous les acteurs sociaux afi n d’analyser la situation des ménages de notre île » explique ainsi JC Graziani de l'association de consommation Indecosa CGT de la Haute Corse. … «Certains ont eu des pertes de revenus et d’autres ont dû faire face à de nouveaux achats devenus obligatoires ».

L'association revient sur les chiffres de l’INSSE qui relève que 23% des ménages ont vu leur situation financière se dégrader. «La surconsommation et le stockage des produits ont orienté les achats vers des produits plus cher » souligne encore JC Graziani. «La fermeture des restaurants d’entreprises et des cantines a induit un coût supplémentaire pour les ménages… De nouvelles dépenses contraintes ont grevé les budgets : l’achat de masques, coûte environ 100 € par mois et par famille».

Et Indecosa de conclure : « Les aides de l’Etat et de la CdC ne sont pas adaptées à la réalité sociale, car elles ne prennent pas en compte les ménages, y compris ceux qui sont en chômage partiel. Même si les associations caritatives jouent un rôle crucial, cela ne suffira pas. La solidarité nationale doit être au rendez-vous. Elle doit être à la hauteur des enjeux, face aux creusements des inégalités »