Pixel week-end : une edition 2021 en ligne

Cette année, le Pixel Week-End se déroulera du 12 février au 14 février et aura une saveur particulière : en effet, la crise sanitaire ne nous permettra pas de nous réunir physiquement au Palazzu Naziunale comme à l'ordinaire, et l'événement sera organisé en ligne. Mais l’objectif reste le même : les participants ont 48h pour réaliser un jeu vidéo ou un micro-métrage d’animation autour de contraintes patrimoniales. In Corsica dinù, vulemu fà sta sfida di a creazione numerica, capace di trasfurmà a nostra cultura in opere da sparte è da sparghje. La présentation des résultats sera publique, en ligne, le dimanche 14 février à partir de 20h. Vous pourrez y accéder sur ce lien ou sur la page Facebook du Fab Lab Corti.