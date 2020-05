Pietranera : La maternelle reprend en septembre, décision le 2 juin pour le primaire

L’école maternelle reprendra qu’en septembre.

Pour le primaire, le Conseil d’Ecole a noté qu’en cas d’évolution du protocole sanitaire, il serait favorable à la reprise du primaire le 2 juin.

"Le 11 mai prochain débutera le protocole de déconfinement prévoyant la réouverture des écoles avec un effectif limité dans les classes.Dans ce contexte, le Maire de San Martino di Lota, ses conseillers et ses services ont réuni ce mardi 5 mai 2020 par visioconférence les directrices d’écoles, les enseignants et les représentants des parents d’élèves.L’objet de cette réunion exceptionnelle était bien évidemment la position de chacun sur la réouverture ou non des écoles maternelles et primaires de la commune et dans quelles conditions sanitaires.Bien que la Commune garantisse les conditions d’hygiène et de sécurité des locaux du personnel communal, les représentants des parents d’élèves, les directrices des écoles et l’ensemble du corps enseignant ont exprimé leurs vives inquiétudes quant à la potentielle réouverture des écoles de Pietranera le 11 mai prochain. A l’unanimité, les décisions suivantes ont été prises :Nous avons conscience et regrettons que cela impose à certains parents de trouver des solutions pour leurs enfants. Des représentants de parents, eux-mêmes concernés par ces difficultés, ont préféré cette décision de report d’ouverture malgré ces contraintes. »