Peri : la recyclerie mobile Iniziativa vous donne rendez-vous le 22 septembre

Une fois par mois, l'association INIZIATIVA, en partenariat avec la commune de PERI, vient à la rencontre des habitants de la commune, et des communes avoisinantes, pour collecter DES objets inutiles, démodés, abimés…dont on se se sert plus afin de leur donner une deuxième vie.



Mobilier, textile, décoration, électroménager, vaisselle, jouets… vous pouvez les amener au prochain rendez-vous de la recyclerie mobile prévu le MERCREDI 22 SEPTEMBRE entre 9h à 13h sur le parking de la mairie annexe-Casa cumuna Plaine de Peri Facciata Rossa RT 20.