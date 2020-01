Pascal Greggory à l'Alb'oru

Acteur et metteur en scène, de théâtre, d’opéra, de cinéma, Patrice Chéreau nous a quittés prématurément en 2013. Il a marqué toute une génération de comédiens passés par le Théâtre des Amandiers qu’il a dirigé de 1982 à 1990. Sa mise en scène, à Bayreuth, de la Tétralogie de Wagner, dirigée par Pierre Boulez, est entrée dans l’histoire, tout comme ses expériences cinématographiques avec La Reine Margot, Intimité ou encore Ceux qui m’aiment prendront le train.



L'acteur Pascal Greggory rencontre Patrice Chéreau en 1987 pour la création de Dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Koltès. Ils y partagent la vedette, ils partageront ensuite leur vie. En 2018, après cinq années de deuil, il propose, seul en scène, des lectures dans Ceux qui m’aiment. L'acteur déclare d’ailleurs au sujet de cette pièce : « Si j'ai un désir fort de dire les textes de Patrice Chéreau, c'est d'abord parce qu'ils sont d'un grand écrivain, d'une grande beauté littéraire et qu'ils sont peu connus du public. Ils sont aussi essentiels dans la construction et la constance d'un homme engagé artistiquement et politiquement. Son œuvre est le prolongement de sa vie affective, amoureuse. Tout est lié… »

En proposant cette lecture d’un choix de textes comprenant notamment des extraits de sa correspondance personnelle, Pascal Greggory donne à entendre un Patrice Chéreau plus secret, plus intime, avec ses convictions et ses doutes. Le comédien y joue un peu sa vie tout en gardant la distance nécessaire à l’exercice de la lecture.



Ceux qui m'aiment…à découvrir au Centru Culturale Alb’oru, ce vendredi 10 janvier à partir de 20h30. Réservation conseillée. Photo : Pascal Greggory dans Ceux qui m'aiment © G. Vidal



Laurent Hérin