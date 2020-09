Parc de Saleccia : une déambulation sonore pour les journées du patrimoine

L’association Emma Laboratoire Culturel présente SUR LES TRACES DES HOMMES CREUX qui aura lieu Samedi 19 septembre 2020 au parc de Saleccia, parc floral à Ile Rousse à l’occasion des journées du patrimoine. L’association est très heureuse de retrouver le site du Parc de Saleccia et son équipe qui l’ont souvent accueillie par le passé pour l’organisation de manifestations. Elle a souhaité cette fois-ci mettre en valeur la richesse florale et historique du parc. En effet le parcours poétique proposé en journée fera du parc un des protagonistes de l’histoire qui sera racontée. L’ensemble de la manifestation a pour objet de mettre en valeur la richesse et la diversité des activités de l’association. Des artistes locaux et nationaux, complices réguliers de l’association seront associés à la manifestation. *** PROGRAMME *** • Exposition des travaux de l’artiste visuelle marseillaise Céline Vincent/ Kinopositive; • Diffusion de la création sonore réalisée en Balagne : « Corse, la voix animiste » création de Nathalie Garcia, Les connexions oubliées, collectif de création radiophonique bruxellois. • Librairie éphémère présentant des ouvrages de René Daumal édités par les éditions Éoliennes (Bastia)

Tarifs:

10 € / 7 € pour les adhérents de Emma Lab.’

Accès au parc et à la déambulation poétique l’après midi 7,50 € gratuit pour les enfants.

«Sur les traces des hommes creux»Parcours poétique interactif au cœur du parc inspiré de l’œuvre de René Daumal à l’occasion des Journées du Patrimoine 2020.Avec Izabella Belcarz, plasticienne (Ile Rousse), Olivier Broquet, vidéaste et concepteur sonore (Marseille), Céline Vincent / Kinopositive, arts visuels (Marseille), Anne-Lise Herrera, violoncelliste (Bastia), Mowei Liu / Cie Art’andante, danseuse et mime (Occhjatana), Loïc Soleilhavoup, circassien et metteur en scène (Montauban/ Corse), Thierry Saint-Céran, arts visuels (Marseille).19h sous les pergolas du parc Concerts acoustiquesSlencha (composition voix/ guitare - Calenzana)Nicolas Zallu (composition voix - Bastia) accompagné de Jacky LemennApéritif dégustationen partenariat avec les vignerons Domaine Alzipratu & CLos Reginu - Domaine MaestracciRepas Confectionné par Cheffe Cleoen partenariat avec plusieurs producteurs locaux.21h30 sur la pelouse du Parc avec la belle La donna mobileProgrammation musicale et vidéoLe son :Fürse (La Clarté - Ajaccio), Sulfur Iodatum (Bastia) & Morgan Ô Mix (Toulouse)Deux corses et un toulousain pour une programmation musicale inédite, des compositions originales, de l’électronique ciselée, qui fait du bien au corps comme à l’âme.L’image:Primat Electriq alias Olivier Broquet (Marseille) avec l’installation Transductions 2.0.Avec le soutien de l’association ANT Art & Noces Troubles, du Parc de Saleccia, des vignerons Domaine Alzipratu et Clos Reginu, et grâce à l’aide des nombreuses et nombreux bénévoles de l’association.Renseignements: 06 46 14 52 46 / contact@emmalab.frplus d’info sur notre page facebook et instagram @emmalab et très prochainement sur notre site emmalab.frachetez vos places en ligne https://www.helloasso.com/associations/association-emma-laboratoire-culturel/evenements/sur- les-traces-des-hommes-creux