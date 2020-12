PCF : pour la réouverture des lieux de culture

Cinémas, théâtres, musées… fermés. Le spectacle vivant n’a rien d’essentiel pour ce gouvernement. Le monde de la culture est méprisé !

Comment est-il encore possible, à ce point de l’épidémie, de laisser croire qu’une foule serait non contagieuse dans une grande surface, mais dangereuse dans une salle de spectacle, où les mesures sanitaires, d’une rigueur absolue sont appliquées ?En cette période sombre de crises durables où le lien social se délie chaque jour un peu plus, l’accès à la culture est tout le contraire d’un supplément d’âme, mais ce qui nous constitue fondamentalement.Le monde de la culture – gage majeur de démocratie et antidote puissant aux dérives liberticides – s’attendait à (re)devenir une priorité, non un « produit » de consommation réductible au mercantilisme et au pouvoir de l’argent.Demain dans toute la France le monde de la culture fera entendre sa colère, les communistes seront de ce combat aux cotés de celles et de ceux qui nous ouvrent la possibilité du beau et du sens à travers les arts et la culture. Cela est essentiel.Le PCF s’associe à l’appel au rassemblement de ce Mardi à 12 heures devant le Centre culturel Una Volta à Bastia pour exiger la réouverture des lieux de culture.