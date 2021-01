Offre d'emploi en Corse : Codim2 et Aflokkat recrutent et forment douze managers commerciaux

En ce début d’année 2021, le groupe CODIM2 (Géant Casino, Casino Supermarché), en partenariat avec l’organisme de formation AFLOKKAT, recrute et forme douze Managers commerciaux pour ses magasins du territoire insulaire.Favorisant l’emploi et la formation pour les jeunes corses, les deux structures s’appuient sur un partenariat fructueux de plusieurs années pour proposer, en apprentissage, une formation de 18 mois. L’alternance entre centre de formation et situation professionnelle au sein des magasins du groupe permettra aux futurs managers d’acquérir les compétences théoriques et pratiques nécessaires à l’obtention du titre professionnel de niveau 5 (bac+2) de Manager d’Unité Marchande.En bref :- Un contrat d’apprentissage de 18 mois- 560 heures de formation- Alternance 1 semaine / 3 semaines- Un programme complet de formation en 3 grands modules :o développer la dynamique commerciale,o optimiser la performance et la rentabilité,o manager son équipe.Pour les apprentis, les avantages sont nombreux : une formation rémunérée, un diplôme et la possibilité de pérenniser le poste. Pour l’employeur, un recrutement local et de qualité avec une fidélisation de ses managers.Toute personne entre 18 et 29 ans peut candidater pour un contrat d’apprentissage (dérogations possibles), à condition d’avoir un niveau baccalauréat ou une expérience de 3 ans minimum dans le secteur du commerce.Pour plus d’informations : https://www.aflokkat.com/ formations/manager-univers- marchand