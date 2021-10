Octobre Rose : l'opposition propose au maire d'illuminer de rose la Tour Paolina de Furiani

Dans une lettre adressée à la majorité municipale de Furiani, Enzo Martel et le groupe Tutti Furianinchi propose A l'occasion d'Octobre Rose, mois dédié à la prévention et au dépistage du cancer du sein, Enzo Martel et le groupe Tutti Furianinchi propose a adressé à la majorité municipale de Furiani pour proposer au maire d’illuminer de rose la Tour Paolina de Furiani. "Je vous sais du côté de ceux qui luttent contre cette maladie puisqu’en janvier dernier, avec l’ensemble du Conseil Municipal nous nous sommes prononcés en faveur de l’attribution d’une subvention de 1 000 € à l’association « La Marie-Do », association accompagnant financièrement et psychologiquement plus de 600 malades du cancer dans toute la Corse. Aussi, compte tenu des enjeux que représentent la sensibilisation, par la présente, je vous propose d’illuminer de rose la Tour Paolina de Furiani, symbole de notre commune, à l’instar de ce qu’ont fait les villes de Corte et Bonifacio avec leur citadelle respective l’an passé.", lit-on dans la missive.