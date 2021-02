Occupation symbolique de la préfecture d'Ajaccio : le soutien du STC aux jeunes blessés

Le communiqué





Le STC apporte son soutien aux jeunes qui ont participé à l’action symbolique et pacifique à la Préfecture d’AJACCIU, réclamant la suppression du statut de DPS pour Alain FERRANDI et Pierre ALESSANDRI et leur rapprochement en Corse.

Une fois encore, l’État Français qui renie ses propres lois dans cette affaire, a choisi la répression envers notre jeunesse.

BASTA A RIPRESSIONE, GHUSTIZIA E LIBERTA.