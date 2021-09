Never forget : la maison de la Corse de Marseille organise une expo pour ne pas oublier le 11 septembre 2001

Dans le cadre de l'amitié multiséculaire qui lie la Corse aux USA, la Maison de la Corse de Marseille organise avec l'association France-Etats Unis une exposition de photographies commémorant le 20ème anniversaire de l'attentat du 11 septembre 2001. "Nous rappellerons la force des liens qui unissaient Pasquale Paoli et les constituants américains., expliquent les organisateurs dans une note diffusée à la presse.





Info pratiques

Dans le cadre des règles sanitaires en vigueur (passe, distanciation, etc...), l'exposition sera visible au 3ème étage de la Maison de la Corse, 69 rue Sylvabelle, 13006, Marseille du vendredi 17 septembre au mardi 28 septembre 2021, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 00 à l'exception du samedi et du dimanche.

Venez nombreux ! Fraternelles salutations à toutes et à tous.

Venite numerosi !