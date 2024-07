Murato : Pierre Barat expose jusqu'au 25 juillet à Saint-Michel

Après celle de 2023, la Galerie Noir et Blanc de Bastia met en place une très belle deuxième exposition à l'intérieur de l’emblématique église de Murato. Une église si bien sublimée par le poète Jacques Fusina : « Un sublime divertissement de quelque architecte rêveur, de quelque maçon facétieux ... qui procédèrent à cette "installation" avant la lettre pour le plaisir devinė de la postérité des hommes. Quelle fantaisie inspirée dut en effet les habiter pour marier ainsi les couleurs de la serpentine de rivière et du calcaire friable, le camaïeu des verts et la blancheur niellée dans ce damier magique ». Une église qui depuis plus d'un an ne cesse d'inspirer aussi l’artiste-peintre Pierre Barat. Dans cette belle exposition, jusqu’au 25 juillet, l’artiste nous donne à découvrir de nouveaux détails insoupçonnés ...