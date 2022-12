Mouvement de grève au campus Corsic'Agri de Borgo : le personnel appelle au rassemblement

Depuis le 28 novembre la quasi totalité des enseignants et des formateurs du campus Corsic’Agri de Borgo sont en grève pour dénoncer des différends avec la direction de l’établissement et des dégradations de leurs conditions de travail ainsi qu'un "manque de considération à l’égard des personnels en souffrance."

Selon les grévistes, "malgré la demande du DRAAF, et ce depuis 8 jours... le ministère n'a toujours pas cté la mise en place d'une mesure conservatoire envers la directrice des centres CFA-CFPPA.en argumentant une "analyse de la situation".

Jugeant inadmissible que les formations et les cours ne soient toujours pas dispensés "par la faute de l'immobilisme des autorités" le personnel lance un appel air rassemblement se soutien qui aura lieu ce vendredi 9 décembre à 9h devant le Campus "pour demander une prise de décision immédiate pour une reprise des cours le plis rapidement possible."