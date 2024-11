Moltifao : le collège sensibilise les élèves aux violences sexuelles et au harcèlement

Jeudi dernier, le collège de Moltifao a accueilli l’association Colosse aux pieds d’argile pour une intervention auprès des élèves de 6e. Cette initiative, organisée dans le cadre du programme pHARe et du parcours citoyen, visait à sensibiliser les jeunes aux violences sexuelles et au harcèlement.



La séance a débuté par la diffusion d’un film mettant en scène Éric Cantona dans le rôle de Sébastien Boueilh, ancien rugbyman victime de viols durant son adolescence. À l’issue de la projection, les élèves ont échangé librement avec un représentant de l’association sur ces sujets sensibles.

« C'est un moment qui s'inscrit dans le continuum annuel que nous menons avec nos partenaires associatifs, la gendarmerie nationale, la Collectivité de Corse… Les élèves échangent aisément, malgré la gravité des thèmes abordés. Les retours sont très encourageants », indique Jean-Etienne Cardi, chef d’établissement.



Reconnue d’utilité publique et agréée par l’Éducation nationale, l’association Colosse aux pieds d’argile intervient régulièrement dans les établissements scolaires pour prévenir les violences sexuelles, le harcèlement et le bizutage.