Misatango : deux concerts inédits à Luri et Bastia



L'Ensemble vocal du Cap Corse se produira pour la première fois en Corse avec la Misa a Buenos Aires de Martin Palmeri, plus connue sous le nom de Misatango. Les concerts auront lieu le samedi 5 octobre à 17 heures à l'église Saint-Pierre de Luri, et le dimanche 6 octobre à 17 heures à la cathédrale Sainte-Marie de Bastia.

Cette œuvre, qui n'a encore jamais été interprétée en Corse, prend la forme classique d’une messe tout en intégrant les rythmes et la sensualité du tango. Créée en 1996 avec l’orchestre symphonique de Cuba, Misatango est désormais jouée dans le monde entier.

Le concert sera dirigé par Sylvia Girolami et sera accompagné d’un quintette à cordes, d'un bandoneon et d'un piano. La soliste Agnès Soldati participera également à cette performance. Le prix d'entrée est fixé à 15 €.