Migliacciaro fête les sciences le samedi 6 novembre

Organisée par le CPIE-A Rinascita, dans le cadre de la Fête de la Science 2021, la journée « Saponification à froid - Savon maison » se déroulera le samedi 6 novembre, de 10h à 16h, sur la Place du Marché de Migliacciaro.



Accompagnés par les explications de deux médiateurs scientifiques, les participants pourront produire du savon véritable et de la lessive de cendre.

Mélangez des huiles, de la soude, de l'eau, une touche de créativité et vous aurez un savon doux à votre convenance.



Découvrez le principe de saponification à froid, l’une des plus anciennes réactions chimiques maîtrisée par l’Homme, et retrouvez la lessive de votre arrière-grand-mère, en laissant s'exprimer le chimiste qui est en vous.



Entrée gratuite dans le respect des mesures sanitaires