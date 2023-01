Menaces contre le directeur général d'Acqua Publica : le soutien de la LDH de Corse

Le communiqué





La ligue des droits de l'Homme condamne avec la plus grande fermeté les menaces qui visent le directeur général de la régie des eaux du pays Bastiais.



Elle apporte son soutien à cet homme et à sa famille.



Une fois de plus, en usant de la coercition et de l'intimidation, certains ne veulent pas s'inscrire dans un fonctionnement normal de toute société, celui de la démocratie et du respect de chacun.



Il revient à la justice d'établir la vérité en identifiant le ou les responsables de cet acte délictueux.