Malgré la crise sanitaire, les délégués du Défenseur des droits continuent leur mission d’accès aux droits

Malgré les difficultés créées par l’épidémie du COVID-19, les délégués du Défenseur des droits continuent à accomplir leur mission au service de toutes et de tous. Comme les services du siège, les délégués territoriaux continuent à recevoir et à traiter les réclamations qu’ils reçoivent.Certaines permanences restent, lorsque les conditions sanitaires le permettent, ouvertes au public et l’ensemble des délégués restent joignables par courriel . Hormis quelques exceptions leurs permanences en établissement pénitentiaires restent maintenues.L’accès aux droits est un impératif, et toutes et tous restent présents pour pouvoir apporter une réponse à chacun partout sur le territoire.Comprenant plus de 530 personnes sur tout le territoire métropolitain comme en Outre-mer, les délégués du Défenseur des droits reçoivent du public dans 874 points d’accueil. Trouvez les délégués corses : https://www. defenseurdesdroits.fr/fr/ saisir