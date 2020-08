Livres : Une vie sauvage Un géologue américain chez les bergers corses (1856 - 1857

Au XIXe siècle, Raphael Pumpelly, géologue et explorateur américain de renom, a vécu en immersion au cœur de la montagne corse et au plus près de ses habitants.

Voici une curiosité littéraire et scientifique qui ravira à la fois les amoureux des montagnes corses, ceux d’histoire et d’ethnographie insulaire et, bien entendu, ceux d’histoire de la géologie… mondiale !