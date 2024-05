JO 2024. D’Ajaccio à Bastia, où et à quelle heure voir la flamme en Corse ce 14 mai

Après une traversée de la Méditerranée sur le voilier français le Belem, la flamme est arrivée à Marseille le 8 mai. Depuis elle a démarré un tour des régions, avec une escale prévue en Corse le 14 mai, au cours de la 9ème étape.



Elle se relaiera autour d’un convoi principal, ainsi que deux convois moins volumineux nommés « convois agiles », qui s’élanceront de part et d’autres de l’île. Elle débutera sa traversée à Ajaccio le 14 mai par la pointe de la Parata, avant de prendre la direction de L’Île-Rousse, puis elle continuera son chemin jusqu’aux Aiguilles de Bavella, avant d’arriver à Zonza. S’ensuivra la ville de Corte, puis les villages de Croce et Campana. Elle brillera ensuite à Porto-Vecchio avant de remonter dans le nord de l’île à Furiani, au stade Armand Cesari. La dernière étape aura lieu à Bastia.



Ajaccio

Le périple de la flamme symbole de paix et d'unité débutera à 7 heures à Ajaccio, sur la pointe de la Parata, offrant une vue pittoresque sur la mer Méditerranée et la majestueuse tour génoise du XVIe siècle, vestige emblématique de l'histoire corse. Le départ officiel sera donné sur le parking des îles Sanguinaires, le long de la Route des Sanguinaires.

Dès 8h15, le relais reprendra son chemin depuis le monument commémoratif de Napoléon avec l'allumage officiel place Austerlitz. Le parcours traversera les rues du centre-ville d'Ajaccio, du cours Général-Leclerc à la citadelle Miollis, en passant par la symbolique place Foch, avant de s'engager dans une longue traversée le long du majestueux cours Napoléon pour enfin s'achever rue des Cannes à 9h30.



Bavella - Lisula - Zonza

La flamme poursuivra son périple vers les somptueuses aiguilles de Bavella, entamant sa descente du Belvédère à 9h45 pour une halte devant Notre-Dame-des-Neiges à 10 heures. La prochaine étape emmènera le relais vers l'île-Rousse (10h15-10h50), où le départ sera donné depuis le Phare de la Pietra, suivi d'une traversée pittoresque du centre-ville jusqu'à la Place Pascal Paoli.

Une boucle rafraîchissante à l’hippodrome de Viseo à Zonza est prévue de 11h10 à 11h25, offrant aux spectateurs une ambiance unique au cœur de la nature corse.



Corte - Campana - Piedicroce

Puis, une escale bien méritée à Corte (12h15-13h5) offrira l'opportunité aux participants de découvrir le riche patrimoine culturel de cette ville universitaire et historique. Le relais reprendra au stade Santos-Manfredi, passant par des lieux emblématiques tels que la Statue de Pascal Paoli, la mairie, le Musée de la Corse et le Belvédère de Corte offrant une vue imprenable sur la vallée de la Restonica. Ensuite, le parcours se dirigera vers les charmants villages de Campana, avec un passage devant l’église à 13h45, puis de Piedicroce.

À 14h30, le relais repartira des ruines pittoresques du couvent d’Orezza pour rejoindre l’Église Saint-Pierre et Saint-Paul à 14h50.



Porto-Vecchio

Les résidents de Porto-Vecchio auront la chance d’accueillir la flamme à 15h15 sur le Cour Napoléon. Le parcours traversera des lieux emblématiques tels que la place de la République, la Porte Génoise, l’Église Saint-Jean Baptiste avant de conclure à l’Office du Tourisme à 15h40.



Bastia

La flamme poursuivra son voyage jusqu'à Furiani, où un relais collectif débutera à partir de 16h40 à la Stèle commémorative du 5 mai 1992 pour arriver à la Gare à 17h15. Des activités ludiques et sportives seront proposées dans l’enceinte du stade Armand-Cesari, ouvrant ainsi les portes de la découverte du football sous toutes ses facettes.



Enfin, la journée se clôturera en apothéose à Bastia, du côté de la salle polyvalente de Lupino à partir de 18h10. Le relais illuminera la promenade de l’Aldilonda, puis passera devant le palais des Gouverneurs et l’église San Carlu. La flamme symbolique embrasera l'atmosphère au Vieux-Port et sur la place Saint-Nicolas où le chaudron olympique s’embrasera à 19h20.