« Paysages Littéraires » à Saleccia dimanche 2 juin

En partenariat avec les associations Arte Libri et Casa di Arena, A Casa di a Puisia propose ce dimanche 2 juin, la nouvelle édition de sa manifestation Paysages littéraires. Elle se déroulera à partir de 10h dans le cadre somptueux du Parc de Saleccia.



Au programme : rencontres avec les auteurs, interviews, balade poétique dans le parc, dédicaces et une exposition de cyanotypes. Une journée centrée sur la culture, la nature, les échanges et la convivialité.



Seront présents : Philippe Moncho, Carla Bedini, Sampiero Sanguinetti, Henry Dayssol, Lea Casale, Pierre-Paul Cruciani, Marianghjula Antonetti-Orsoni, Christian Peri, Okuba Kentaro, Julie Pontaut et Norbert Paganelli.