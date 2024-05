«Ces grands malades qui nous gouvernent », thème d'une conférence à Bastia

Ce mercredi 29 mai à 18h, invité de la bibliothèque patrimoniale Tommaso Prelà, le docteur Patrick Métais. Thème de sa conférence : «Ces grands malades qui nous gouvernent ».



« Nos gouvernants sont comme nous tous des malades qui s'ignorent et parfois même qui connaissent si bien leur maladie, qu’ils la dénient au profit du pouvoir » explique le docteur P. Métais. Le conférencier décrira plusieurs personnalités connues, leurs maladies et leur incidence sur le pouvoir. « Nous abordons ainsi le Parkinson du Pape Jean-Paul II, la pathologie cérébrale si particulière de Jacques Chirac, la maladie d'Alzheimer de Ronald Reagan, la spondylarthrite ankylosante de John Fitzgerald Kennedy, et la fin de François Mitterrand. Dans chaque cas se pose le problème de la communication avec la population qui les ont élu et l'impact sur la prise de décision, de la maladie de ses grands hommes. On se rend compte que la relation avec la maladie de chacun rejoint celle que nous connaissons, nous médecins, dans le cabinet de consultation et l'on se rend compte que face à la maladie, l’égalité entre les grands et les petites gens que nous sommes, existe... ».