Ajaccio : le maire annonce la fermeture de l'école de Castelluccio "pour des raisons de sécurité"

Ce mardi 28 mai, devant la Mairie d’Ajaccio, les parents d’élèves de l’école de Castelluccio font grise mine. Stephane Sbraggia, le maire de la ville, vient de leur annoncer la fermeture de l’établissement scolaire dès la rentrée prochaine pour des raisons de sécurité. Une réflexion qui avait été amorcée en 2023, dans un contexte de renforcement national du Plan Vigipirate. L’établissement, qui accueille 55 élèves – dont 33 bénéficient d’une inscription avec dérogation – présentait, selon les premières observations, des signes de faiblesses en termes de sûreté.

Parmi les risques identifiés, celui d’une intrusion ou d’un enlèvement, rendus accrus par les nombreux déplacements auxquels les élèves doivent se livrer, l’école se répartissant en effet sur trois sites distincts. Autre problème : l’impossibilité de mettre en œuvre des dispositifs obligatoires anti-intrusion relevant du Plan Particulier de Mise en Sureté dans le bâtiment accueillant les élèves de l’élémentaire. À quoi s’ajoutent, également, des risques liés à la sécurité routière.





"Rien ne saurait passer avant la sécurité"

Suite à un premier comité de pilotage mené en décembre 2023, la Mairie d’Ajaccio avait mis en place un audit de sûreté auprès de l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité de Corse, le Service Incendie et Secours de Corse-du-Sud et la Police nationale. Parmi les recommandations émises, la nécessité de regrouper les 3 installations actuelles en un seul site : « Mais l’annulation partielle du PLU d’Ajaccio dans ce secteur, par décision de justice, rend impossible la construction de ce bâtiment qui rassemblerait les trois sites », précise Stéphane Sbraggia. Par ailleurs, « Ce n’est pas mon standard. L’accueil des enfants dans des structures modulaires ne correspond pas à l’ambition que la Ville d’Ajaccio développe en faveur de l’amélioration du confort dans ses écoles. Si la déception est compréhensible, je comprends moins leur étonnement quand je leur parle de la sécurité de leurs enfants. Je suis presque obligé de les convaincre. Rien ne saurait passer avant la sécurité. Je ne veux pas attendre qu’il y ait un drame », assène-t-il. Et de poursuivre : « Je tiens à rappeler que nous avons investi près de 20 millions d’euros depuis 2014 dans les écoles. La ville d’Ajaccio consacre 18% du budget de sa masse salariale à l’exercice de cette compétence, soit environ 12 millions d’euros à travers 289 agents répartis dans les 32 écoles de la ville. »





Une colère palpable

Afin de proposer des alternatives aux parents d’élèves, la ville d’Ajaccio propose de les accompagner de manière personnalisée pour assurer l’inscription de leurs enfants dans une autre école de la commune dès la rentrée prochaine. Mais cette proposition ne trouve pas d’écho favorable auprès des intéressés. Devant la Mairie d’Ajaccio, la colère est palpable. Ils sont une trentaine à avoir fait le déplacement en guise de protestation. Isabelle Tomigny, déléguée aux parents d’élèves, refuse d’entendre les arguments avancés par la Mairie d’Ajaccio : « On est sous le choc. On va prendre le temps pour organiser une mobilisation, car l’on refuse ce projet. Les pompiers qui étaient présents lors du dernier comité de pilotage ont indiqué qu’en matière de sécurité incendie, l’école était exemplaire. Il est vrai qu’en matière de sécurité, il y a des problèmes, mais je pense qu’en Corse, il y a peu de risques d’enlèvements d’enfants. » argument-elle. « Les autres écoles ne sont pas plus sures que celle de Castelluccio. On ne va pas perturber nos enfants pour rien. »



Affaire à suivre.