Lisula : un escape game pour célébrer les sciences

Le 13 novembre prochain au Spaziu Pasquale Paoli de l'Île Rousse le CPIE – A Rinascita dans le cadre de la Fête de la Science, organise un escape game pour célébrer le sciences.



De quoi s'agit-il ?

Cela consiste en la création d’un jeu d’énigmes et de découvertes sur la ressource en eau souterraine permettant de mettre en avant son origine, son parcours, son importance et ses vulnérabilités.

A l'heure de la surfréquentation touristique, la demande en eau douce ne fait que s'accroître. Certaines communes se retrouvent désœuvrées et confient l'avenir de l'eau à des entreprises peu scrupuleuses. Heureusement le Docteur Michel, hydrogéologue de renom ne reste pas sans rien faire mais se retrouve vite évincé... Votre mission sera de partir sur les traces du Docteur Michel, regrouper les preuves et accomplir sa mission inachevée.

L'Escape Game consiste en des sessions de jeu entre trente minutes à une heure selon le niveau des participants, et en petit groupe (maximum 5 personnes). Cinq créneaux horaires sont disponibles entre 9h et 18h30.

Les réservations sont obligatoires et, à partir de 12 ans, les mineurs doivent être accompagnés d'un adulte.

Entrée gratuite dans le respect des mesures sanitaires