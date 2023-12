Lisula : La bibliothèque d'Artelibri Invite le public à découvrir ses trésors

Dans deux jours, le mercredi 6 décembre à partir de 15h30, la Bibliothèque d'Artelibri ouvre grand ses portes au public. L'équipe chaleureuse de bénévoles accueillera les visiteurs et présentera les diverses activités de la bibliothèque de prêt. Avec trois espaces de lecture, dont un spécialement dédié aux enfants et au jeune public, la Bibliothèque d'Artelibri offre une variété de choix.

Au cœur de cette bibliothèque, pas moins de 3000 ouvrages sont à la disposition du public. Le fonds d'Artelibri compte environ 1500 livres pour adultes et jeunesse, résultat de dons et d'achats, auxquels s'ajoutent 1500 ouvrages fournis par la Bibliothèque de prêt de la Collectivité de Corse, soutien essentiel pour l'association.

La bibliothèque sera ouverte au public les après-midis du lundi, mercredi et vendredi, de 15h à 17h30. Pour les amateurs de lecture, des activités gratuites, telles que des lectures et des contes, seront organisées le mercredi après-midi.

À noter, la création d'un Club de lecture pour adultes. Les personnes intéressées à rejoindre ce club sont invitées à se renseigner et à s'inscrire ce mercredi 6 décembre à la Casa Salvini. Une occasion idéale de découvrir les trésors littéraires que la Bibliothèque d'Artelibri a à offrir.