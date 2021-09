Lisula : La Fête du timbre fait son cinéma les 25 et 26 septembre

Chaque année, la Fédération française des associations philatéliques organise la Fête du timbre. Cette année, elle se déroule sous le signe du cinéma dans 80 villes de France, dont L'Ile Rousse. L’amicale philatélique de Lisula-Balagne présidée par Charly Pissard, en partenariat avec La Poste, donne rendez-vous aux passionnés samedi 25 et dimanche 26 septembre au Spaziu Pasquale Paoli pour faire découvrir la philatélie au grand public et permettre des échanges entre philatélistes et passionnés de l'histoire postale.Cette année, "Le Timbre fait son cinéma" avec la réalisation de deux timbres émis par La Poste pour l'occasion, l'un représentant une Méhari et le second une 2 CV, deux voitures emblématiques dans l'histoire du cinéma.Entrée gratuite - protocole sanitaire en vigueur