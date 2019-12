Lisula: Formation aux gestes qui sauvent

Ce samedi 21 décembre, à l’occasion du marché de Noël qui se tiendra à L’Ile-Rousse, les sapeurs-pompiers du bassin opérationnel de Balagne animeront un atelier de formation aux gestes qui sauvent de 13 h 30 à 16 h, et ce, dans le cadre de l’opération « Primura » initiée par l’assemblée de Corse et menée en étroite coopération avec le service d’incendie et de secours de la Haute-Corse (SIS 2B) et l’union des personnels du service d’incendie et de secours de la Haute-Corse (UDPSIS 2B).





(Jean-Paul-Lottier)