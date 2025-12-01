ACTU RÉGIONALE
FAITS DIVERS
POLITIQUE
FOOTBALL
FOOTBALL
S.C Bastia
A.C Ajaccio
G.F.C. Ajaccio
FC Bastia-Borgo
SPORTS
SPORTS
Echecs
Rugby
Autres Sports
Autos Motos
VOTRE RÉGION
Ajaccio
Bastia
Balagne
Centre Corse
Extrême Sud
Côte Orientale
MONDE
ANNONCES LÉGALES
CARNET DE DEUIL
Décès
Messes
Remerciements
Corse Net Infos - Pure player corse
Accueil
L'actu
Ajaccio
Bastia
Balagne
Centre
Côte Orientale
Sud
Faits divers
Annonce légales
Publier une annonce
Liste des annonces
Rechercher
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
Actu régionale
Faits divers
Politique
Football
Football
S.C Bastia
A.C Ajaccio
G.F.C. Ajaccio
FC Bastia-Borgo
Sports
Sports
Echecs
Rugby
Autres Sports
Autos Motos
Votre région
Ajaccio
Bastia
Balagne
Centre Corse
Extrême Sud
Côte Orientale
Monde
Annonces Légales
Consulter les marchés publics
Carnet de deuil
Messes
Décès
Remerciements
Stonde di Vita : les vidéos
31/12/2025
Ajaccio : concert du saxophoniste Paul Mancini pour la Sainte-Cécile à la chapelle des Grecs
23/11/2025
Porto-Vecchio - Les judokas en verve à Corte
23/11/2025
Deux personnes secourues après une avarie de scooter des mers au large de Roccapina
23/11/2025
Accueil
>
Brèves
Les brèves
Librairie du Secours populaire : braderie à Ajaccio
23/11/2025
La librairie de la Fédération Corse du Secours populaire organise une braderie,10 Montée Saint-Jean à Ajaccio du 1er au 5 décembre 2025 inclus de 10 à 16 heures.
Retour à la liste des brèves
Les brèves
23/11/2025 11:50
Librairie du Secours populaire : braderie à Ajaccio
23/11/2025 11:03
Ajaccio : conférence-débat de l’Institut français de la mer Corse-Méditerranée
22/11/2025 18:10
Rencontre Littéraire dimanche 23 Novembre à Sisco
22/11/2025 11:44
Pila- Canale : travaux routiers sur la route départementale n°757
22/11/2025 11:37
La marche de Women Safe and Children Corsica à Portivechju
20/11/2025 20:09
Ajaccio : Le condensé des bons plans culture et sorties
Les plus lus
Ghisonaccia - La Corse solidaire appelée à se mobiliser pour Marcel, “Monsieur Courage"
Radinus, le logiciel open source créé à Borgu pour faciliter la gestion de son budget personnel
Porto-Vecchio : la préfecture annonce la fermeture administrative d’un restaurant, sa gérante conteste
Vos avis de décès sur CNI, c'est gratuit
Calvi : 700 militaires et 100 blindés mobilisés pour un exercice de grande ampleur jeudi
Newsletter
Inscrivez-vous à la newsletter de CNI et recevez par email les infos les plus importantes et une sélection de nos meilleurs articles
Régie publicitaire
Mentions légales
Nous contacter
© 2025 corsenetinfos