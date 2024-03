David Chanteranne est journaliste, historien et historien de l’art. Diplômé de l’université de Paris-Sorbonne, administrateur de l’Institut Napoléon, consultant pour France Télévisions, il est rédacteur en chef du magazine Napoléon 1er – Revue du Souvenir Napoléonien, ainsi que de plusieurs publications d’histoire : Château de Versailles, Paris de Lutèce à nos jours, Napoléon III... Directeur des sites patrimoniaux de Rueil-Malmaison, il est l'auteur d’une vingtaine d’ouvrages dont « L’insulaire. Les neuf vies de Napoléon (Le Cerf) », « Les douze morts de Napoléon » (Passés composés), « Napoléon. Les derniers témoins racontent » avec Jean-François Coulomb des Arts, éditions du Rocher) et « Napoléon, empereur de l’île d’Aix » (Éditions du Trésor). Il est aussi un habitué des conférences au Parc Galea à Folelli. Ce jeudi 14 mars il sera en Corse à l’invitation des Amis du Musée de Bastia. « Pourvu que ça dure » ! Cette phrase résume parfaitement la personnalité de Letizia Bonaparte » souligne Maurice Dolovici, président de l’association. « Mariée très jeune à Charles, héritant d’une situation instable, elle donne naissance à treize enfants dont huit survivent. La mort de son mari en février 1785 et le départ de Corse en juin 1793 l’obligent à assumer seule sa famille »… La suite ce jeudi 14 mars à 18h, entrée libre.