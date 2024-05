Foot - Suspicion de fraude dans le championnat de Régional 1 : le Sud FC réplique

Pour être tout à fait clair, ces rumeurs circulaient depuis un certain temps déjà, mais cette fois six clubs à savoir la SVARR, la Costa Verde, le FJE Biguglia, Afa, Bastelicaccia et la Casinca ont porté officiellement l’affaire devant la Ligue Corse en mettant directement en cause le Sud FC et surtout son président Yves Marchi.

Un procès-verbal où il est d’ailleurs précisé que ces clubs ont en leur possession des éléments attestant de cette situation.

Bien entendu, cette mise en cause a suscité une réponse de la part du comité directeur du Sud FC, dont voici la teneur





« Le 13 mai 2024, la presse quotidienne régionale a publié sous le titre « ouverture d’une instruction pour fraude présumée en championnat de Régional 1 » un article en reprenant les griefs d’une plainte présentée par 6 clubs de R1 devant le comité directeur de la Ligue Corse de Football à l’encontre du président du Sud FC, Yves Marchi.

Le SUD FC déplore que cette information ait été transmise à la presse, en contravention avec les règles de confidentialité imposées pour les périodes d’instruction par le règlement des procédures disciplinaires. Cet incident mériterait quelques explications de la part de la Ligue !

L’affaire étant devenue publique, le SUD FC se doit donc de faire valoir son point de vue.

En préambule, le bureau du SUD FC, Antoine Fani, vice président, ancien président-délégué du comité directeur de la Ligue Corse de Football, Antoine Carli, trésorier, Marie-Rose Pietri, secrétaire, Alphonse Muzy, membre auditeur, ancien vice-président du comité directeur de la Ligue Corse de Football l’ensemble des dirigeants, joueurs et bénévoles du SUD FC affirment leur confiance en leur président et l’assurent de leur soutien et de leur solidarité face à des accusations infamantes, mettant en cause son honneur et sa probité.

Sur les faits : A ce jour, alors que la procédure a été initiée le 23 avril, aucun grief et les preuves en soutien de la plainte n’ont été communiquées au club. Dans l’ignorance totale des actions incriminées, le SUD FC, sans verser dans la paranoïa complotiste, ne peut que se poser des questions. Tout d’abord sur la saisine de la plainte. Le Comité Directeur a reçu les clubs et a transmis leurs plaintes aux commissions compétentes, sans y joindre les éléments de preuves ou de présomption. Cette démarche paraît surprenante. A moins que ces preuves n’aient pas encore existées. Yves Marchi, Président du Club, architecte reconnu et apprécié, licencié de la Ligue Corse de Football depuis près de 50 ans, en tant que joueur en Alta Rocca puis au SUD FC, et enfin en tant que dirigeant, aurait mérité un peu plus de respect Voir son nom jeté en pâture est pour lui une épreuve traumatisante. Et que dire de la demande assez ubuesque des commissions de formuler des observations avant même que le club ait pris connaissance de ce qui lui est reproché.

Dans ces conditions, comment préparer les moyens de défense pour avoir un jugement équitable ? Le SUD FC se pose aussi la question du but de ces manœuvres :

- gagner sur tapis vert un championnat et une accession en National 3, peut-être !

- jeter l’opprobre sur un petit club de village, parce qu’il s’est donné les moyens logistiques de se réorganiser et de renforcer son équipe première pour jouer les premiers rôles au détriment des clubs plus huppés, c’est fort possible !

Nous club des communes de Zonza -Santa Lucia , Lecci nous assumons cette politique, non pas pour en tirer une gloriole personnelle et partisane, mais pour créer une dynamique sportive en région Sud Corse qui n’a plus depuis quelques années de club phare. Notre ambition est de donner un espoir de promotion sportive aux jeunes joueurs de notre région.

Sûr de son bon droit, le SUD FC prépare avec sérénité son accession en National 3 et fera en sorte que cette première expérience ne soit pas un échec. Mais il est certain, compte tenu de la gravité des accusations visant l’honneur de notre Président, cette affaire ne sera pas sans suites, dans l’intérêt du Football Corse où les pseudo lanceurs d’alerte ou les délateurs n’ont pas leur place".