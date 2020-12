Les pompiers balanins à vélos pour soutenir le Téléthon 2020

Les Sapeurs-Pompiers de Balagne organisent, dans le respect des mesures liées à la crise sanitaire, une course-relais en vélo au profit du Téléthon le lundi 7 décembre prochain.

Comme l’année dernière, ils passeront dans les écoles de Galeria, Calenzana, Zilia, Cassano, Montemaggiore, Catteri, Urtaca, Olmi-Cappella, Belgodère, Feliceto, Muro, Aregno, Corbara, Santa-Reparata-di-Balagna, Monticello, L’Ile-Rousse, Lumio et Algajola afin d’y recueillir des dons destinés à soutenir les actions de l’Association Française contre les Myopathies (AFM).

Ils font donc appel à la générosité jamais démentie des Balanins pour soutenir cette belle cause à leurs côtés.

Le départ de cette course solidaire en relais, a été fixé à 8 h 30 depuis le Centre de Première Intervention d’Olmi-Cappella.

Reste plus qu’à noter ce rendez-vous important dans vos agendas !