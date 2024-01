5 jours d'immersion

Accompagnements individualisés par des experts

Ateliers collectifs

Conférences inspirantes

Rencontres réseau conviviales

Siège social en Corse

Équipe d'au moins 2 personnes disponible du 24 au 29 mars 2024

Cette résidence de cinq jours offre aux entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur, l'opportunité de repenser leur modèle économique pour le rendre plus durable. Un accompagnement sur mesure, des ateliers collectifs, des conférences inspirantes, et des rencontres réseau sont au programme.Les entreprises intéressées ont jusqu'au 22 février pour déposer leur candidature, dont les modalités sont détaillées dans le document en pièce jointe.Toute entreprise, filière agricole, ou coopérative souhaitant s'engager dans un modèle soutenable, qu'elle soit déjà en transition ou au début de son parcours, indépendamment de sa taille et de son secteur.Conditions de participation :Rendez-vous sur ce lien Les cinq entreprises sélectionnées seront dévoilées le 1er mars 2024. Une opportunité stratégique pour les entreprises corses de s'inscrire dans une démarche éco-responsable et de contribuer à l'essor d'une économie durable.