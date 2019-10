Le festival corse itinérant Les Nuits Med s’invite pour la première fois à Toulon, investissant deux lieux proches pour une soirée inédite d’une grande qualité artistique. Cette belle première initie peut-être un long partage de littérature, de cinéma et de musique avec une île fascinante. Car Toulon entretient des liens forts avec l’île toute proche ; la diaspora y est très enracinée et les amoureux de la Corse y sont nombreux. La guitariste Sandrine Luigi, les cinéastes Jean-Marie Antonini et Rinatu Frassati et l’acteur Jean-Philippe Ricci nous donnent rendez-vous pour une riche découverte d’une partie de la création artistique corse contemporaine.