"Les femmes en science ont la peau dure" : une journée pour en parler le 6 novembre à Bastia

Organisée par le CPIE-A Rinascita, dans le cadre de la Fête de la Science 2021, la journée « Idées reçues et préjugés ! » se déroulera samedi 6 novembre à l’Auditorium Du Palais Des Gouverneurs de Bastia, dès 10 h en journée continue pour permettre au plus grand nombre de venir découvrir les différents ateliers et outils décomposant les idées reçues et les stéréotypes sur les carrières scientifiques et la place des femmes au sein de ce domaine.



Au programme des expositions, des bornes numériques avec jeu interactif, des quiz mais également un brainstorming collectif. La participation du public sera grandement sollicitée pour la réalisation du brainstorming collectif car à l’issue de la journée il permettra d’obtenir une création des différentes représentations du public vis-à-vis de la place des femmes dans les sciences.



A partir de 14h et jusqu'à 17h, rejoignez-nous pour l'animation artistique autour des stéréotypes avec notre partenaire La P'tite Usine à idées !



Entrée gratuite dans le respect des mesures sanitaires