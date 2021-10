Les communistes de l’Agglomération Bastiaise appellent à manifester pour la baisse des impôts et le pouvoir d’achat les





Les communistes de l’Agglomération Bastiaise appellent à manifester pour faire baisser la fiscalité et faire entendre l’exigence d’augmenter le pouvoir d’achat Jeudi 21 octobre à 17 h 00 Siège de la CAB Port Toga.





Le communiqué





Les contribuables des 5 communes de la communauté d’agglomération de Bastia (CAB) ont reçu leurs taxes foncières. Leur colère est légitime face à la hausse sans précédent des impôts de la CAB : Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) +50%, nouvelle taxe foncière intercommunale +100%, Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) +30%.

Le président de la CAB, sa majorité, sont responsables de ce mauvais coup. Plus de 30 000 foyers sont concernés. Même les plus modestes sont étranglés. Aucun ne peut être exonéré de TEOM. La hausse (150 à 250 euros) sera répercutée sur tous les locataires dans le privé et les HLM.

Cet étranglement est aggravé par la révision des bases locatives. 15000 logements sur Bastia. A San Martino c’est en cours. Cette mesure amplifie mécaniquement la hausse des impôts. La majorité nationaliste de la CAB a décidé sans tenir compte des revenus. Un ménage sur deux à Bastia vit avec moins de 1300 euros par mois.

C’est un choix politique libéral, d’austérité. Il est même question d’augmenter le prix de l’eau prochainement. Les élus de la CAB doivent renoncer à cette provocation et baisser les impôts dés l’année prochaine.

A défaut, les plus modestes seront encore plus touchés car le MEDEF s’oppose à l’augmentation des salaires et le gouvernement autorise la flambée des tarifs de gaz et d’électricité. S’y ajoute le scandale corse des carburants qui ne cessent d’augmenter quand la précarité énergétique touche un tiers des ménages insulaires.