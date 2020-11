Les bibliothèques et médiathèques d'Ajaccio en mode drive

Pour contacter votre médiathèque :

Le biblio drive, mode d'emploi :1. Je fais ma réservation. Deux solutions :- De préférence par mail, à tout moment, en n'oubliant pas d'indiquer vos noms et prénoms, votre numéro d'abonné, et le numéro de téléphone sur lequel le bibliothécaire peut vous rappeler- Par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h.Vous pouvez réserver 5 documents, pour une durée de 3 semaines.A noter qu'il n'est pas possible de réserver les livres en ligne sur le portail des médiathèques mais vous pouvez consulter le catalogue pour vérifier leur disponibilité.Et si vous êtes en panne d'inspiration, les bibliothécaires peuvent vous aider à faire vos choix !2. Le bibliothécaire me rappelle pour fixer la date et l'heure de retraitLes rendez-vous auront lieu du lundi au vendredi, entre 9h à 11 h ou entre 14h et 16h.3. Je viens retirer mes documents au moment prévuLes retraits se feront à l'extérieur de la médiathèque. N'oubliez pas de venir avec un sac personnel.A toutes les étapes, vos bibliothécaires prennent toutes les mesures de sécurité sanitaire pour éviter tout risque de contamination.Médiathèque des CannesTél. : 04 95 20 20 30Mail : mediatheque.cannes@ville- ajaccio.fr Médiathèque des Jardins de l'EmpereurTél. : 04 95 53 40 40Mail : mediatheque.empereur@ville- ajaccio.fr Médiathèque Saint JeanTél : 04.95.10.91.81Mail :La bibliothèque de Mezzavia et la médiathèque Sampiero ne seront pas en mesure de vous proposer le service de drive.Vous pouvez toujours rendre vos documents grâce à nos boîtes de retour de livres.Les espaces multimédia de vos médiathèques proposent une permanence téléphonique afin de vous guider et vous aider au mieux.Les Espaces Multimédia des médiathèques de la ville d'Ajaccio vous accompagnent!Vous éprouvez des difficultés de compréhension avec l'outil informatique, ou un besoin de conseil concernant l'utilisation de celui-ci?Une permanence est en place afin de vous guider et vous aider au mieux.Elle est joignable du lundi au vendredi aux horaires suivants: 9h-12h et 14h-16hLe téléphone est le 04 95 20 87 21, vous pouvez également faire un mail au aidemultimé dia@ville-ajaccio. fr , en indiquant votre numéro de mobile si vous souhaitez être rappelé.Attention: pour toute demande concernant le matériel (panne, branchements, Box), contactez le service après vente de votre fournisseur car la permanence des Espaces Multimédia ne sera pas en mesure de vous assister.Ce projet est cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional au titre de l’ITI (Investissement Territorial Intégré) PI 9b."