Les assistantes maternelles de la ville d'Ajaccio sensibilisées à la pollution domestique

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) de la Ville d’Ajaccio a convié samedi 23 janvier dans ses locaux les Assistantes Maternelles référencées à un atelier gratuit de prévention sur le thème de la pollution domestique. Ces deux heures d’échanges et de sensibilisation ont été l’occasion d’identifier les sources de pollutions à la maison et d’adopter des alternatives simples pour protéger la santé de bébé et de toute la famille afin de vivre dans une maison plus saine.

Quelles sont les principales sources domestiques de pollution ? Où les trouve-t-on ? Quels en sont les impacts sur la santé et celle des enfants ? Comment s’en préserver et quels produits, matériaux et labels privilégier ?

Autant de questions qui ont été abordées ce samedi 23 janvier durant l’atelier « Nesting », programmé par le RAM municipal à l’attention des assistantes maternelles. Ce dispositif national décliné sur les différents réseaux régionaux de la Mutualité Française est issu du programme « Nesting » (« nidification » en anglais), un projet européen élaboré par l’association WECF ٭.

La Ville d’Ajaccio, la Mutualité Française de Corse et l’ARS se sont associées pour proposer ces ateliers de sensibilisation. « Cette initiative vient appuyer les principales missions de la RAM, en encourageant les assistantes maternelles à se professionnaliser et à sortir de leur isolement. Un isolement encore plus marqué en cette période de crise sanitaire. En plus d’être mère pour la plupart, ce sont aussi des professionnelles qui reçoivent à domicile et qui sont un relai d’information important auprès des parents. Leur sensibilisation nous a semblé prioritaire. », explique Laetitia Mercuri, Responsable du Relai Assistantes Maternelles municipal.

Cet atelier, ouvert à 6 personnes seulement en raison des contraintes sanitaires, a été animé par la responsable Prévention santé 2A de la Mutualité Française de Corse. Il s’est concentré sur l’analyse de l’environnement des nouveau-nés et des jeunes enfants et sur l’étude des produits d’entretien, des articles de puériculture, des jouets, des cosmétiques, du mobilier, des produits de décoration, etc. considérés comme des polluants domestiques. L’objectif étant bien sûr de limiter l’exposition des enfants à ces toxiques, que l’on ne soupçonne pas toujours.

Pendant deux heures, à travers différents jeux et exercices, les professionnelles ont appris à repérer ces polluants (parabènes, bisphénols, COV, etc.), à comprendre leurs impacts sur leur santé et celle des enfants, et surtout à chercher des alternatives plus saines et simples à mettre en oeuvre au quotidien.

Une initiative que le RAM entend renouveler régulièrement et ouvrir aux parents bénéficiaires du réseau.