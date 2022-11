Les artistes s‘engagent pour le Téléthon à San Benedetto

Une nouvelle fois les artistes d l’île se sont montrés généreux en répondant à l’appel des associations « Sportive et Culturelle » éponyme et « San Be Culture Club » en offrant une ou plusieurs œuvres pour être proposées à la vente de charité dont la recette reviendra intégralement au Téléthon, et qui se déroulera ce dimanche 4 décembre, à San Benedetto, à 15h, sous le marteau de Maître Jean-François Mativet, commissaire priseur pour cette occasion.



Les œuvres seront exposées ( 3 décembre) samedi de 10 à 18h dans les locaux de l’association ( Bocca d’Arena - stade de San Benedetto) afin que le public et les amateurs puissent les contempler et faire leur choix. Après la vente, un concert sera offert par le groupe musical A SISSANTINA (guitares) toujours sur place. (entrée gratuite). Mais la manifestation au profit du Téléthon débutera en fait ce vendredi à San Benedetto, puisque comme tous les ans les habitants du hameau ouvrent exceptionnellement le four de Cardiglione pour y fabriquer des pains qui seront vendus toujours au profit du téléthon, vendredi et samedi toute la journée.



Vendredi 2 : * Au four de Cardiglione, toute la journée, fabrication et vente de pains.



Samedi 3 : * Au four de Cardiglione, toute la journée, fabrication et vente de pains.



· Au stade, de 10 à 18h. Exposition des œuvres offertes par les artistes en vue de la vente de charité de dimanche.

· A 11h présentation du 4 ème numéro de la revue « I Vagabondi » : « La femme en Méditerranée », en présence des contributeurs.



Dimanche 4 : * De 10 à 15h : Exposition des œuvres mises en vente.

· A 15h : vente de charité des œuvres offertes par les artistes au profit du Téléthon, sous le maillet de Maître Jean-François Mativet.

· Vers 18h, après la vente : concert (gratuit) du groupe A

SISSANTINA (chant corse et guitares) avec Norma Cipelli (chant), Martine Boutitie-Maroselli et Claude Marmounier aux guitares. Entrée gratuite.