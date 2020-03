Les Restos du Cœur cherchent des bénévoles pour les 06 ,07, 08 Mars 2020

"Nous serons dans 6 supermarchés sur Bastia et 1 sur Borgo à compter du vendredi 06 Mars et ce jusqu’au dimanche matin .



Geant Toga

Geant Furiani

Leclerc Rn

Leclerc Fango

Monoprix Lupino

Carrefour rte de l’hôpital

Carrefour Borgo



Et nous manquons cruellement de main d’œuvre . Si les personnes ont quelques heures de disponible même 2 heures , ils peuvent contacter Sandrine au 06.74.50.48.79 par SMS"