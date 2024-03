Les Rameaux bénis à la chapelle de l'Annonciade à Bastia

En ce dimanche 24 mars les catholiques célébraient la fête des Rameaux. Une célébration bien ancrée dans la tradition sur notre île. La ferveur était dans la moindre petite église ou chapelle.

Cette fête des Rameaux, célébrée par les chrétiens du monde entier marque l’entrée dans la Semaine Sainte. Elle survient en effet six jours avant la fête de la Pâque juive. Jésus arrive à Jérusalem et la foule l’acclame. Les gens ont tapissé le sol de manteaux et de rameaux verts, formant comme un chemin royal en son honneur. En mémoire de ce jour les catholiques portent des rameaux de buis, d’olivier, de laurier ou de palmier. Chaque pays, chaque région possède sa tradition, sa façon de confectionner ces palmes. En Corse, transmis de génération en génération, on façonne Crucette, pesci, campanili ou pullezulle… Les messes solennelles rassemblent des centaines de fidèles dans les grandes églises d’Ajaccio, Bastia, Corte, Porto Vecchio ou encore Calvi. Certains pratiquant préfèrent l’ambiance plus intime mais tout aussi pieuse des petites chapelles. C’était le cas ce dimanche en la chapelle de l’Annonciade à Bastia où le Père Georges Nicoli, doyen de la ville de Bastia, a béni les rameaux puis célébré la messe avec à ses côtés le diacre Guy Luciani.

En raison de la semaine Sainte, la fête de l'Annonciation, ce lundi 25 mars sur le calendrier, ne sera d'ailleurs célébrée dans le quartier que le dimanche 7 avril.