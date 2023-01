"Les Mycéliades" : un festival de science-fiction du 1er et le 15 février à Ajaccio

Né d’une idée conjointe de l’ADRC (Agence pour le Développement Régional du Cinéma) et Images en bibliothèques, ce festival s’adresse aux 15-25 ans et est avant tout fondé sur un désir d’établir un lien entre une salle de cinéma et une médiathèque de la ville afin de créer des passerelles entre le cinéma, le dessin, l'écriture, la création numérique, les réseaux sociaux, la musique, le jeu ainsi que la littérature sous toutes formes. Du 1er au 15 février 2023, plus de 50 couples de cinémas et de médiathèques se réunissent autour d’une mission intergalactique : faire vivre la SF un peu partout en France ! Ce projet national est l’occasion d’un partenariat entre le Cinéma Ellipse et la médiathèque des Cannes, seules institutions culturelles choisies pour représenter la Corse.



Cette manifestation repose sur la liberté de programmation, tout en incitant à la mise en place de projets communs entre la salle de cinéma Ellipse et la bibliothèque des Cannes.



Le festival se construit autour de la science-fiction, et la thématique proposée pour cette première édition est « Besoin d’espace », permettant d’aborder une variété de sujets : l’exploration spatiale, les planètes habitables, le cosmos et ses potentialités de (sur)vie, les avancées et les connaissances scientifiques, etc.



Programme des animations à la Médiathèque des Cannes (Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30)



· Les Mercredi 01 février et Mercredi 15 février de 14h00 à 16h00 : Atelier d’écriture « Imagine ta vie sur une autre planète, ta rencontre avec une vie extraterrestre….» avant l'enregistrement d'un podcast



· Mercredi 01 février à 16h00 Projection "Starship Troopers"

Film de 1997 devenu un classique - Dans un futur lointain, les pays de la Terre se sont regroupés au sein de la Fédération, un gouvernement mondial. Cette Fédération se lance alors dans la conquête de l'espace. Les terriens colonisent des planètes et explorent de nouveaux systèmes planétaires. Ils entrent également en relation avec des civilisations extraterrestres. Petit à petit, ils se trouvent menacés par l'une d'entre elles, la belliqueuse civilisation des Arachnides.



· Samedi 04 février à 10h30-11h30 : Escape Game Star Wars

Venez-vous affronter dans un Escape Game dans une ambiance spéciale "Star Wars" Que la force soit avec toi !!!



· Samedi 04 février de 14h00 à 16h00 Jury « des Mycéliades »

Les jeunes discuteront et analyseront les films sélectionnés par le cinéma Ellipse (Rencontres du 3eme type, Dune, Rogie One : a star wars story, Alien le 8ème passager, Les gardiens de la galaxie) pour un vote de leur film préféré qu'ils présenteront au cinéma à la clôture du Festival le 15 Février



· Mercredi 08 février de 14h30 à 15h30 : Personnalise ton mug Alien

Avec la Cricut Maker qui est une machine à découper intelligente et vous permet de personnaliser tout type de matériaux pour une déco DIY sur mesure et précise



· Samedi 11 février de 10h00 à 12h00 : Atelier Dessin- Création d’une affiche revisitée du film « Alien » avec Yann Leborgne

Auteur spécialisé en illustration jeunesse, Yann Leborgne, est né et a grandi en Corse. il a su se faire un nom dans l’univers insulaire du dessin.

Depuis 1998, année du Bac, il partage sa vie entre ses trois passions que sont les arts plastiques, la musique et le théâtre.

Il est un adepte du "doodle", le "gribouillage" automatique proche du graffiti. Son Big Doodle est une sorte d'immense toile où chaque tableau vient compléter et agrandir l'oeuvre globale.

Et histoire de pimenter un peu plus l'affaire, Yann Le Borgne a décidé de relier tous ses doodles entre eux pour former un "big doodle". C'est ce puzzle géant, réunissant 40 toiles, qui a été exposé à l'Espace Diamant, le théâtre municipal d'Ajaccio.

Chanteur du groupe Ghostone, musicien, comédien, il confirme qu'il est un artiste complet à multiples facettes.



· Samedi 11 février à 14h00 : Projection "Interstellar"

Film de 2014- Dans un proche futur, la Terre est devenue hostile pour l'homme. Les tempêtes de sable sont fréquentes et il n'y a plus que le maïs qui peut être cultivé, en raison d'un sol trop aride. Cooper est un pilote, recyclé en agriculteur, qui vit avec son fils et sa fille dans la ferme familiale.



· Mercredi 15 février à 18h15 au Cinéma Ellipse : Clôture du Festival avec présentation du vote du Jury et présentation de l’affiche créé avec Yann Leborgne lors de l’atelier du 11 février en médiathèque.



· Mercredi 22 février de 14h00 à 16h00 : Enregistrement du podcast suite à l’atelier d’écriture

« Imagine ta vie sur une autre planète, ta rencontre avec une vie extraterrestre…. »

Pour diffusion sur le portail et les réseaux sociaux.