Le programme d'animations des médiathèques d'Ajaccio du 1er au 6 février

MEDIATHEQUE DES CANNES

- mercredi 3 février à 10h30 - Atelier créatif Peinture - A partir de 3 ans

- mercredi 3 février à 14h30 - Atelier créatif Fleurs en papier - 7/8 ans

- jeudi 4 février à 13h30 - Club de lecture - Yassi Naceri

- samedi 6 février à 10h30 - Eveil musical Atelier percussions - A partir de 4 ans

Dans le respect des gestes sanitaires et sous réserve d'annulation suite aux prochaines annonces gouvernementales.

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30



MEDIATHEQUE SAMPIERO

- mercredi 3 février à 15h - Lecture à haute voix - Animée par Maria Talamoni de l'association Lire et Faire lire - A partir de 4 ans

- mercredi 3 février à 16h - Ciné-Goûter - 2/6 ans

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50